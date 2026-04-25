Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de müsabaka öncesinde bir gelişme yaşandı.

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin kritik maç öncesinde gerçekleştirdiği son taktik antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle zorlu müsabakada forma giyip giymeyeceği merak edilen Asensio için yaşanan bu gelişme, sarı lacivertli taraftarları sevindirdi.

SARAN TESİSLERE GELDİ

Öte yandan antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.