23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Derbi öncesi tansiyon yükseldi! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında atışma
Spor

Derbi öncesi tansiyon yükseldi! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında atışma

Derbi öncesi ezeli rakipler arasında tansiyon gerildi. Galatasaray'ın yaptığı, 'Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi...' paylaşımına Fenerbahçe'den jet cevap geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Derbi öncesi tansiyon yükseldi! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında atışma
Derbi öncesi Türk futbolunda tansiyon hızla yükselirken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalar gündemi domine etti.

GALATASARAY'DAN TFF KARARI

Sürecin başlangıcında, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray'ın Dursun Özbek imzaıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili yaptığı "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP: "SAKIN HA!"

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından imalı ifadeler içeren yapan bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulübün mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma...

Sakın ha kırmızıyı gösterme...

Sakın ha VAR'a gitme...

Sakın ha penaltı verme...

Sakın ha bazı konuları açma

'Sakın ha...'

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'...

Sıra bu maçta mı?"

Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, tartışmalar derbi atmosferini daha da gerdi.

GALATASARAY: "HAYIRDIR? ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?"

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray cephesi Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımı alıntılayarak, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi..." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE: "KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımına Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi ve Sarı-Lacivertliler de Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak "Kişi kendinden bilir işi" yazdı.

