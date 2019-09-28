Derbi öncesinde Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, derbi öncesi Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, derbi öncesi paylaşımda bulundu. Alex, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
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