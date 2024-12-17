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Spor

Derbi sonrası Ertuğrul Doğan'dan olay açıklama! ''Türk futbolu battı''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Galatasaray'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Yaşananları rezalet olarak tanımlayan Ertuğrul Doğan 'Türk futbolu battı. Algılarınız batsın. Yazıklar olsun artık' dedi. İşte detaylar..

Akşam17 Aralık 2024 Salı 09:06 - Güncelleme:
Derbi sonrası Ertuğrul Doğan'dan olay açıklama! ''Türk futbolu battı''
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Galatasaray'ın 4-3 kazandığı muhteşem derbide Hakem Kadir Sağlam ve VAR'ın verdiği kararlar karşılaşmanın önüne geçti. Hem Sarı-Kırmızılılar hem Bordo-Mavililer paylaşım savaşı yaptı. Ancak her iki camianın tepkisi de hakem odaklıydı. Bordo-Mavililer maç oynanırken 'Yapay zeka'ya "Sarı kart nedir?" diye soru sordurup, videosunu paylaştı. Maç sonunda Başkan Ertuğrul Doğan, "Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algılarınız batsın. Yazıklar olsun artık" diye konuştu.

Galatasaray resmi sosyal medya hesapları mücadelenin ardından galibiyeti anlatan kapak fotoğrafında Eren Elmalı'nın aut çizgisinden çevirdiği topu kullandı. O pozisyonun devamında Trabzonsporlu Ozan Tufan topu ağlara göndermişti. Aslan bu gönderide, "İyiler sonunda mutlaka kazanır!" mesajını verdi. Hemen ardından Cim-Bom, "Hey Grok! Bize, her şeye ve herkese rağmen kazanan bir Galatasaray çizer misin?" paylaşımıyla Trabzonspor'un yapay zeka göndermesine yanıt verdi.

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