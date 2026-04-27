Derbi sonrası Fenerbahçe taraftarından Ederson'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, derbinin ardından kaleci Ederson'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarların sezon içerisinde daha önce de tepki gösterdiği Brezilyalı eldiven, Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların kazandığı penaltının ardından itirazların nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Samandıra'ya gitti ve takıma tepki gösterdi.

Takımı karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'a tepki gösterdi.