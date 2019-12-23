Derbi zaferi sonrası F.Bahçe'de kriz: Herkes haddini bilecek

23.12.2019 09:54 - Güncelleme: 23.12.2019 09:54

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe’de, Beşiktaş karşılaşması öncesi kadroda kaptan Emre Belözoğlu’nun olmaması kafaları karıştırdı. Bu durum, hafta içinde kaptan Emre ile Yanal’ın tartıştığı iddialarını akıllara getirdi. İddialara göre Yanal’ın, kadroya almadığı tecrübeli futbolcu için yönetime, “Ya Emre ya ben” dediği belirtilmişti. Olumsuz bir sonuç halinde kovulacağı konuşulan Yanal’ın, 3-1’lik muhteşem derbi zaferi sonrası oyuncularına övgüler yağdırması ve taktikten konuşması beklenirken, beklenmedik cümleler kullandı. Yayıncı kuruluştan soru almayan ve kısa bir açıklama yapan tecrübeli hoca, “Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık, birçok mevkisi olmayan hatta teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, gerekli açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım” dedi.

Sarıldı ve toplantıyı noktaladı

Ancak Yanal, bu sözlerinden sadece 15 dakika sonra basın toplantısına yanında Emre ve Sportif Direktör Comolli ile birlikte çıktı. Deneyimli teknik adam, “Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Fenerbahçe’de dedikodu yapmak isteyenler çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız. Herkes haddini bilecek, Fenerbahçe büyük bir kulüp, kalkıp dedikodularla konuşmak çok seviyesizce. Kaptanın sakatlığı var ve 1 haftadır bununla uğraşıyoruz. En son denedi ama olmadı. Beni kırmadı ve yanımda. Bizimle ilk yola çıktığından beri aramızda bir problem olmadı. Oyunculuğu ve kaptanlığıyla büyük bir destek. Futbolumuzu kaostan çıkarın, bizim gerçek hayatta yaşadıklarımızdan ders çıkarın. Hafta içerisinde basın bildirisi yapacağız, soru almayacağım. Çarşamba gününe kadar iyi tatiller, çarşamba gününden sonra birlikte oluruz” dedi ve Emre’ye sarılarak toplantıyı terk etti. (Fanatik)