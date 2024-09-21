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Spor

Derbide 13 yeni isim forma bekleyecek

1 asırdan fazla süredir karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam yeniden kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulduğu dev derbide birçok oyuncu ilk kez forma giyecek. İşte detaylar...

Akşam21 Eylül 2024 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Derbide 13 yeni isim forma bekleyecek
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Sarı lacivertlilerde toplamda 7 oyuncu, ilk derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında kadroda şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak. Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.

DİKKAT ÇEKİYOR!..

Galatasaray'da ise geniş kadroda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, teknik direktör Buruk'un görev vermesi halinde sarı kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

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