Sarı lacivertlilerde toplamda 7 oyuncu, ilk derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında kadroda şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak. Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.

DİKKAT ÇEKİYOR!..

Galatasaray'da ise geniş kadroda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, teknik direktör Buruk'un görev vermesi halinde sarı kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılmıştı.