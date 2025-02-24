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Spor

Derbide 55 yıl sonra yabancı hakem

Slavko Vincic, 55 yıl sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Derbide 55 yıl sonra yabancı hakem
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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

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