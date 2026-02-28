İSTANBUL 9°C / 3°C
Spor

Derbide Bayern Münih, Dortmund'u geriden gelerek devirdi!

Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal İduna Park'ta oynanan mücadeleyi Bavyera ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 kazanmayı başardı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 23:25
Derbide Bayern Münih, Dortmund'u geriden gelerek devirdi!
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Bundesliga'nın 24. haftasındaki "Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i ağırladı.

Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta Harry Kane'in 54 ve 70, Joshua Kimmich'in 87. dakikada attığı gollerle 3-2 galip geldi.

Formda bir sezon geçiren Kane, Bundesliga'daki gol sayısını 30'a yükseltti.

Borussia Dortmund'un gollerini ise 26. dakikada Nico Schlotterbeck ve 83. dakikada Daniel Svensson kaydetti.

Art arda 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 63 yaptı ve takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.

