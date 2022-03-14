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Spor

Derbide Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk yarı sonrası stattan ayrıldı

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, ilk yarının ardından stattan ayrıldı.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 21:21 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:21
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Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı. Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti.

Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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