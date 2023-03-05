İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
Spor

Derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

BeBeşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray Nef'i 85-78 yendi.

AA5 Mart 2023 Pazar 00:02 - Güncelleme:
Derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nef'i sahasında 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 5. galibiyetine imza atarken, Galatasaray Nef ise 12. yenilgisini aldı.

Müsabakanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, Beşiktaş Emlakjet'te Freeman, Galatasaray Nef'te de Sadık Emin Kabaca 7'şer sayıyla en skorer isimler oldu. Siyah-beyazlılar, son hücumda Whitehead'in basketiyle çeyreği 19-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Russell'ın dış şutlarıyla oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef, geriden gelip farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 32-23. Kalan sürede Beşiktaş Emlakjet savunmada daha etkili olurken, farkı da 3 sayıya kadar indirdi ve devre 37-34 konuk takımın üstünlüğünde kapandı.

Beşiktaş Emlakjet ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. Savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde 17-3'lük seri yakalayarak farkı 11 sayıya çıkardı: 51-40. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, Beşiktaş Emlakjet son çeyreğe 67-57 önde girdi.

Son çeyreğe Galatasaray Nef iyi başlayan taraf olurken, fark 3 sayıya kadar indi: 72-69. Beşiktaş Emlakjet, aldığı molanın ardından sert savunmayla oyuna denge getirdi ve farkı 7 sayıya çıkardı: 80-73. Son bölümde siyah-beyazlı ekip sert savunmasıyla öne çıkarken, maçtan da 85-78 galip ayrıldı.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 14, Freeman 18, Cartwright 13, Burak Can Yıldızlı 8, Samet Yiğitoğlu 4, Sokolowski 7, Whitehead 5, Egemen Güven 11, Okben Ulubay 5, Kerem Konan

GALATASARAY NEF: Sadık Emir Kabaca 15, Ristic 2, Russell 17, McIntyre 21, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, McGee 5, Mahir Ağva, Efe Vatan, Mustafa 2

1. PERİYOT: 19-17

DEVRE: 34-37

3. PERİYOT: 67-57

5 FAULLE ÇIKANLAR: 35.11 Caloiaro, 39.32 McGee (Galatasaray Nef)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.