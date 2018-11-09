Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Derbide döktüren Mathieu Valbuena, Anderlecht maçında da 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı

Galatasaray derbisindeki performansıyla göz dolduran Mathieu Valbuena, Anderlecht maçında da 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aykut Kocaman’la yıldızı barışmadı, Phillip Cocu tarafından kulübeye mahkum bırakıldı. Matheiu Valubena, Erwin Koeman’ın takımın başına geçmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Koeman, ilk maçı olan Galatasaray karşılaşmasında Fransız yıldızı hemen 11’e monte etti. Valbuena, penaltıdan takımının ilk golünü kaydetti, skore dengeyi getiren Jailson’ın golünün ise hazırlayıcısı oldu. Tecrübeli oyuncu Anderlecht maçının da yıldızıydı.

Alkışlarla...

Valbuena’nın 71. dakikasındaki ortasında top kimseye değmeden ağlarla buluştu. Fransız yıldız, 74. dakikada ise müsait pozisyonda kendi vurmak yerine Michael Frey’e boş kaleye gol attırdı. Koeman, muhteşem futboluyla Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren Valbuena’yı 82. dakikada kenara alarak tribünlere alkışlattı.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA