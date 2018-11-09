Derbide döktüren Mathieu Valbuena, Anderlecht maçında da 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı

Aykut Kocaman’la yıldızı barışmadı, Phillip Cocu tarafından kulübeye mahkum bırakıldı. Matheiu Valubena, Erwin Koeman’ın takımın başına geçmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Koeman, ilk maçı olan Galatasaray karşılaşmasında Fransız yıldızı hemen 11’e monte etti. Valbuena, penaltıdan takımının ilk golünü kaydetti, skore dengeyi getiren Jailson’ın golünün ise hazırlayıcısı oldu. Tecrübeli oyuncu Anderlecht maçının da yıldızıydı.

Alkışlarla...

Valbuena’nın 71. dakikasındaki ortasında top kimseye değmeden ağlarla buluştu. Fransız yıldız, 74. dakikada ise müsait pozisyonda kendi vurmak yerine Michael Frey’e boş kaleye gol attırdı. Koeman, muhteşem futboluyla Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren Valbuena’yı 82. dakikada kenara alarak tribünlere alkışlattı.

(Fanatik)