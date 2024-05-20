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Spor

Derbide Dominik Livakovic'e iş düşmedi

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi bulan tek bir isabetli şutun olmaması nedeniyle Dominik Livakovic'e iş düşmedi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
Derbide Dominik Livakovic'e iş düşmedi
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Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, belki de bu sezonki en rahat maçlarınan birini oynadı.

Galatasaray, derbide kaleyi bulan tek isabetli şut dahi bulamazken, Hırvat file bekçisine iş düşmedi.

Başarılı eldiven, ligde son 3 maçta kalesinde gol görmezken, bu süreçte Kayserispor ve Galatasaray maçları galibiyetle kapatıldı.

Konyaspor deplasmanında ise 0-0 berabere kalındı.

"BÜYÜK KARAKTER KOYDUK"

Livakovic maçın ardından "Takım olarak müthiş mücadele ettik ve 10 kişi kalmamıza rağmen büyük karakter koyduk. Herkesi kutluyorum" dedi.

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