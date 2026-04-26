Süper Lig'in 31. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşun ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Uğurcan Çakır ile Jayden Oosterwolde, sarı kart gördü.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Sarı kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır, gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray'ın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

