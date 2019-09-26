Derbide Fenerbahçe'nin yedek gücü Mevlüt Erdinç

Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'de maçların ikinci yarılarında şans buldu.

Mevlüt henüz golle tanışamadı ve beklenen performansı veremedi ancak Ersun Yanal'ın kendisine güveni tam.

32 yaşındaki futbolcu, başarılı teknik adamın kulübedeki silahı olacak. Yanal, maçın gidişatına göre Mevlüt'ü sahaya sürecek.

Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç'in tecrübesi sayesinde derbide fark yaratabileceğine inanıyor.