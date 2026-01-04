İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Derbide gerilim tırmandı! Hakemler soyunma odasına gitti

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbide, 4. periyotta küfürlü tezahüratlar nedeniyle 3. anons yapıldı. Bunun üzerine hakemler güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına gitti ve gerekli önlemlerin alınması beklendi.

IHA4 Ocak 2026 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Derbide gerilim tırmandı! Hakemler soyunma odasına gitti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi müsabakasına tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.

Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı.

Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

  • Beşiktaş Fenerbahçe derbi
  • Küfürlü tezahüratlar

