Derbide golcülerin düellosu! Valencia ve Aboubakar...

Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü dev maçta karşı karşıya gelecek.

İki dev çınarın mücadelesinde gözler golcülerde olacak.

Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia bu sezonki performansıyla takımını adeta sırtlıyor.

21 MAÇTA 25 GOL

Ekvadorlu yıldız futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta 25 gole imza attı.

Takvim'in haberine göre; Valencia'nın derbilerdeki performansı ise düşündürüyor.

33 yaşındaki yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplamda 7 maça çıktı.

Bu maçlarda gol ve asist üretemedi.

Sarı-Lacivertliler bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

4 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe 5 kez berabere kalırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ise bu sezon 7 Süper Lig maçında 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 6 derbi maçta görev aldı.

DÜELLO İÇİN GERİ SAYIM

Bu maçlarda 3 gol atmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'ın oynadığı maçlarda 2 galibiyet alırken sahadan 4 kez de beraberlikle ayrıldı.

Kara Kartal bu süreçte hiç kaybetmedi.

Pazar günü Kadıköy'de gözler yine bu ikilide olacak.

Kimin daha formda olacağı ve hangi takımın kazanacağı büyük merak konusu.