  Derbide gözler golcülerde! Beşiktaş kanatlarına güveniyor
Spor

Derbide gözler golcülerde! Beşiktaş kanatlarına güveniyor

Süper Lig'in en skorer takımı Galatasaray, Beşiktaş derbisinde gol umudunu Icardi ve Osimhen'e bağladı. Bu sezon santrforlarından beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş ise kanat oyuncularının performansıyla ayakta kalıyor.

4 Ekim 2025 Cumartesi 08:23
Derbide gözler golcülerde! Beşiktaş kanatlarına güveniyor
RAMS Park'ta oynanacak derbide gözler, iki takımın golcülerinde olacak. Süper Lig'in en skorer takımı G.Saray, 19 kez ağları havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde golcü isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile skor bulmaya çalışacak.

Cim-Bom'da 4. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Icardi, bu sezon ligde 5 kez ağları havalandırdı. Aslan'ın, Nijeryalı santrforu Osimhen 2'si Süper Lig'de, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez topu filelere gönderdi. Bu sezon santrforlarından istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta kanat ve orta saha oyuncuları golleriyle takıma destek oldu. Kartal'da kanat oyuncuları, ligde atılan 11 golün 9'una imza attı. 2 golü de forvet Abraham kaydetti. Ligde 6 maçta görev yapan Rafa Silva, 5 kez gol atarken El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Cerny ve Jota Silva da 1'er gol atmayı başardı. Son haftalarda forma şansı az bulan Rashica ile tedavisi devam eden orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ise 1'er gol sevinci yaşadı.

