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Spor

Derbide gözler golcülerde olacak

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, pazar günkü derbide takımlarının en büyük kozu olacak.

IHA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Derbide gözler golcülerde olacak
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Icardi 23 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Dzeko da 20 golle takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, attıkları gollerle takımlarını taşırken aynı zamanda gol krallığı için de birbirleriyle yarışıyor.

Icardi, ligde görev aldığı 32 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu bu performansıyla gol krallığında zirvede bulunuyor. Dzeko da oynadığı 34 müsabakada 20 gollük katkı verdi. 38 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN İKİ TAKIMI KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de attığı 92 golle en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Galatasaray ise rakip fileleri 89 kez havalandırdı ve sarı-lacivertlilerin ardından ligde en çok kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

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