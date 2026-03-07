İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Derbide gözler iki yıldızda: Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz faktörü

Beşiktaş–Galatasaray derbisinde iki takımın kilit isimleri sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü oyunun yönünü belirleyecek isim olurken, sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın performansı sonucu doğrudan etkileyebilir. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
Derbide gözler iki yıldızda: Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz faktörü
İki takımda da oyunun kilit isimlerine büyük iş düşüyor. Beşiktaş'ta oyuna yön veren kilit isim Orkun Kökçü, derbide takımı için ekstra mücadele edecek.

Galatasaray'da ise son zamanların formda ismi Barış Alper Yılmaz'ın güç seviyesi takımı adına kritik bir öneme sahip. Sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Benfica'dan transfer edilen Orkun, siyah-beyazlı formayı ligde 20 kez sırtına geçirdi. Toplam bin 690 dakika sahada kalan yetenekli orta saha, 4 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı.

JUVE MAÇININ KAHRAMANI

Sarı-Kırmızılılar'da ise Barış Alper Yılmaz, son maçlardaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Yılmaz, bu sezon toplam 37 müsabakada forma giydi. Toplam 2 bin 739 dakika süre alan genç hücum oyuncusu, 10 gol ve 14 asistle oynadı. Ligde oynanan son 2 maçta suskun kalan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan iki Juventus mücadelesinin kahramanı olmuştu. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisindeki performansı da merakla bekleniyor.

