Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbi aynı zamanda sezonun en hızlı iki takımının da mücadelesi anlamına geliyor. Bu sezon ligde geride kalan 10 haftada oynanan 90 maçta ilk 15 dakikalık bölümlerde en çok gol atan takımlar Beşiktaş ile Fenerbahçe oldu. Siyah-Beyazlılar, ilk 15 dakikada 5 gol bularak bu alanda zirvede yer aldı. Kara Kartal'ı 4 golle takip eden takım ise ezeli rakibi Fenerbahçe oldu...

DERBİYE YANSIMAYAN İSTATİSTİK!

Beşiktaş ve Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de maçlara ne kadar hızlı başlasalar da bu derbilere ise yansımıyor. Dev randevuda ilk dakikalarda temkinli oyun oynanıyor. İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede atılan 30 golün sadece 4'ü ilk 15 dakikalarda geldi. Bu süreçte Fenerbahçe ilk çeyrekte 3, Beşiktaş da 1 gol kaydetti. Sarı-Lacivertliler'in attığı goller 6, 10 ve 14. dakikalarda, Siyah-Beyazlılar'ın golü ise 4. dakikada geldi.

ÖNE GEÇEN ZOR KAYBEDİYOR

Ezeli rekabette öne geçen takımın rakibine avantaj sağladığı görülüyor. Kartal ve Kanarya arasında 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere oynanan 41 derbide öne geçen takım yalnızca 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. F.Bahçe 23, Beşiktaş da 16 kez öne geçti. Kanarya 23 maçın 16'sını kazanırken, 4'ünden beraberlik, 3'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş 16 maçta 8 kez kazanıp 7 kez beraberlik aldı, 1 defa kaybetti.