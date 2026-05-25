  • Derbide kazanan çıkmadı! Torino ile Juventus yenişemedi...
Derbide kazanan çıkmadı! Torino ile Juventus yenişemedi...

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Torino ile Juventus, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan derbide 2-2 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan derbi 2-2 tamamlandı.

Juventus, 24 ve 54. dakikalarda Dusan Vlahovic'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Torino, 60. dakikada Cesare Casadei'nin golüyle 2-1'i buldu. Ev sahibi Torino, 84. dakikada Che Adams'ın golüyle maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

KENAN YEDEK, EMİRHAN 63 DAKİKA

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Torino forması giyen ümit milli yıldızımız Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligi 69. puanla 6. sırada tamamladı. Torino ise ligi 45 puanla 13. sırada ligi noktaladı.

