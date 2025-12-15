Felipe Augusto'nun 27'deki golü ofsayta takıldı.

Oulai 81. dakikada şutunu çekti, direği geçemedi.

Trabzon'un ligde yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Zirveyi yakından ilgilendiren derbi, beklenildiği gibi temposu yüksek başladı. Mücadeleye agresif başlayan ve ilk 6 dakikada iki sarı kart gören Beşiktaş, Tammy Abraham'ın 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ardından 22'de Cerny sahneye çıktı, Kartal farkı 2'ye çıkarttı. Taraftarının desteğiyle oyundan düşmeyen Trabzonspor ise 3 dakika sonra, son maçların yıldızı Ernest Muçi'yle cevap verdi. Siyah-Beyazlılar, 31. dakikada tekrardan Cerny ile farkı korusa da, 38'de El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesi maçın seyrini değiştirdi. İkinci yarıda daha fazla pozisyona giren ve topla oynayan Fırtına, Beşiktaş kalesini adeta ablukaya aldı. Bordo-Mavililer baskının sonucunu 63'te Oulai ile aldı. Zubkov'un şutunda Fildişili'ye çarpan top ağlara girdi. 10 kişi kalan Kartal, ikinci yarıda en net pozisyonunu Jurasek'le yakaladı, Çek sol bek karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Zubkov 84'te cezayı kesti, Beşiktaş, F.Bahçe'nin ardından öne geçtiği bir derbide daha puan kaybetti.

ÖNCE PARLADI SONRA SÖNDÜ

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki forvet oyuncusu El Bilal Toure, karşılaşmanın 18. dakikasında Abraham'a, 22'de ise Vaclav Cerny'e asist yaptı. Malili futbolcu, ilerleyen dakikalarda ise maçın seyrini değiştiren bir hata yaptı. Toure, 36. dakikada Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın ayak bileğine bastı. Pozisyonu inceleyen VAR, hakem Ali Şansalanı 'potansiyel kırmızı kart' şüphesiyle çağırdı. Monitörden pozisyonu izleyen Şansalan, müdahalenin kırmızı kart olduğuna karar vererek Toure'yi oyundan attı.