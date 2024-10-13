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Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ın serisi sona erdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti

13 Ekim 2024 Pazar 20:43 - Güncelleme:
Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ın serisi sona erdi
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Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Opet, sahasında ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 82-73'lük skorla galip ayrıldı.

İlk çeyreğin son bölümünü iyi geçen Galatasaray, çeyrek sonunda 18-16 ile önde olan taraftı. İkinci periyotta hücumda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, ilk yarıyı 42-38 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte 20-13'lük periyot üstünlüğü ile fark yaratan Fenerbahçe, son bölüme 61-51'lik skor üstünlüğü ile girdi. Son çeyrekte Galatasaray, farkı azaltsa da son bölümü yine iyi geçmeyi başaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-73'lük skorla kazandı.

Ligde oynadığı 2 maçtan 2 galibiyet çıkaran Fenerbahçe Opet, resmi maçlardaki yenilmezliğini de sürdürdü. Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 3. maçında ilk yenilgisini alırken bu sezon resmi maçlarda da ilk kez kaybetti.

  • Fenerbahçe Opet
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Galatasaray

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