Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Opet, sahasında ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 82-73'lük skorla galip ayrıldı.

İlk çeyreğin son bölümünü iyi geçen Galatasaray, çeyrek sonunda 18-16 ile önde olan taraftı. İkinci periyotta hücumda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, ilk yarıyı 42-38 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte 20-13'lük periyot üstünlüğü ile fark yaratan Fenerbahçe, son bölüme 61-51'lik skor üstünlüğü ile girdi. Son çeyrekte Galatasaray, farkı azaltsa da son bölümü yine iyi geçmeyi başaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-73'lük skorla kazandı.

Ligde oynadığı 2 maçtan 2 galibiyet çıkaran Fenerbahçe Opet, resmi maçlardaki yenilmezliğini de sürdürdü. Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 3. maçında ilk yenilgisini alırken bu sezon resmi maçlarda da ilk kez kaybetti.