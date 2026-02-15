İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ın serisi sona erdi

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların 8 maçlık galibiyet serisi derbide son buldu

15 Şubat 2026 Pazar 18:12
Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ın serisi sona erdi
SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde üst üste 2, toplamda ise 10. galibiyetini aldı.

Galatasaray ise ligde 4. kez mağlup olurken; 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

Ligde bir sonraki hafta Sarı-Kırmızılılar, Gebze Belediyesi'ne konuk olacak. Sarı-Lacivertliler ise Altekma'yı ağırlayacak.

