Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana! Final için son bir maç

Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.
Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy,
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ceylan Arısan
Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11
Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)