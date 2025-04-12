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Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana! Final için son bir maç

Fenerbahçe Medicana, odafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin ile karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

IHA12 Nisan 2025 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana! Final için son bir maç
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Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy,

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ceylan Arısan

Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11

Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)

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