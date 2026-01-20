İSTANBUL 6°C / 1°C
Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

AA20 Ocak 2026 Salı 22:33 - Güncelleme:
Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)

Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25

Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)

