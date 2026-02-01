Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki takım da 3 sayılık basketler buldu. Fenerbahçe Opet'in top kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 4. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 8-16. Pota altından art arda bulduğu sayılarla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 19-18. Sarı-kırmızılılar, 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 kez isabet sağladığı ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada skoru 23-31'e getirdi. Sarı-kırmızılılara 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe, 18. dakikada öne geçti: 33-31. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında Alperi Onar'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Çabuk toparlanarak 8-0'lık seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada farkı 2'ye indirdi: 52-50. Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyreği 59-54 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son periyodun başında farkı yeniden çift hanelere (64-54) çıkardı. Sarı-lacivertlilerin üstün götürdüğü bu çeyrekte Kuier ile skor üreten Galatasaray, Johannes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 39. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-70. Sarı-kırmızılılar, bitime 10 saniye kala Derin Erdoğan ile skoru dengeleme fırsatını değerlendiremedi ve Fenerbahçe Opet, son saniyelerde serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle derbiyi 75-70 kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerjin

Hakemler: Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 13, Williams 7, McBride 12, McCowan 8, Meesseman 11, Sevgi Uzun 2, Alperi Onar 9, Rupert 10, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora Yamaner 2, Johannes 16, Kuier 28, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Elif Bayram

1. Periyot: 23-25

Devre: 37-36

3. Periyot: 59-54