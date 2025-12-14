İSTANBUL 11°C / 6°C
14 Aralık 2025 Pazar
Spor

Derbide kazanan Galatasaray!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

14 Aralık 2025 Pazar 20:46
Derbide kazanan Galatasaray!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yasemin Güveli)

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Demirel, Sczzurowska, Kurilo, Ceren Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Zeynep Üzen, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Merve Tanıl)

Setler: 25-20, 25-20, 25-11

Süre: 81 dakika (27, 28, 26)

