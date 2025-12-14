Derbide kazanan Galatasaray!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yasemin Güveli)
Beşiktaş: Leyva, Zeynep Demirel, Sczzurowska, Kurilo, Ceren Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Zeynep Üzen, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Merve Tanıl)
Setler: 25-20, 25-20, 25-11
Süre: 81 dakika (27, 28, 26)