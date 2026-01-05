Derbide kazanan Paris Saint-Germain

Fransa Ligue 1 17. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Paris FC ile karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Paris Saint-Germain, 45. dakikada Desire Doue'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Paris FC, 51. dakikada Willem Geubbels'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.
Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele'nin 53. dakikada attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Paris Saint-Germain, 39 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti altı maça yükselen Paris FC, 16 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında PSG, sahasında Lille ile karşılaşacak. Paris FC, Nantes deplasmanına gidecek.