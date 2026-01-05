İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Derbide kazanan Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 17. haftasında sahasında Paris FC'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti Desire Doue ve Ousmane Dembélé'nin golleri getirirken PSG ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 00:52
Derbide kazanan Paris Saint-Germain
Fransa Ligue 1 17. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Paris FC ile karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Paris Saint-Germain, 45. dakikada Desire Doue'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Paris FC, 51. dakikada Willem Geubbels'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.

Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele'nin 53. dakikada attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Paris Saint-Germain, 39 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti altı maça yükselen Paris FC, 16 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında PSG, sahasında Lille ile karşılaşacak. Paris FC, Nantes deplasmanına gidecek.

