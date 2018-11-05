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Derbide kırmızı kart gören Badou Ndiaye 3 maç ceza alabilir

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda kırmızı kart gören Badou Ndiaye, 3 maç ceza alabilir.

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Jailson’un boynunu sıkan Senegalli futbolcu, eğer 3 karşılaşmadan men edilirse, milli aradan sonraki kritik Beşiktaş derbisini kaçıracak. Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Konya ve Beşiktaş ile oynuyor.

Teknik direktör Fatih, sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle uzun zamandır orta sahanın merkezinde Fernando-Ndiaye ikilisini birlikte oynatamıyor.

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