Derbide kırmızı kart gören Badou Ndiaye 3 maç ceza alabilir

Jailson’un boynunu sıkan Senegalli futbolcu, eğer 3 karşılaşmadan men edilirse, milli aradan sonraki kritik Beşiktaş derbisini kaçıracak. Galatasaray ligde sırasıyla Kayserispor, Konya ve Beşiktaş ile oynuyor.

Teknik direktör Fatih, sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle uzun zamandır orta sahanın merkezinde Fernando-Ndiaye ikilisini birlikte oynatamıyor.