Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe derbide evinde Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarının son anları oynanırken sarı lacivertlilerin kullandığı duran topta Beşiktaş ceza sahası içinde kritik bir pozisyon yaşandı.
Kerem Aktürkoğlu'nun serbest vuruş kullandığı esnada ceza sahası içinde Mert Müldür ile Tammy Abraham'ın ikili mücadelesinde Fenerbahçeli oyuncu yerde kaldı. Akabinde oyunun durmasının ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır monitörden pozisyonu izledi.
Kararını penaltı yönünde veren Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'a da sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Marco Asensio ile penaltı atışını gole çevirerek maçta eşitliği sağladı.
İŞTE PENALTI POZİSYONU
(Fotoğraf: Atv)