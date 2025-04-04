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Spor

Derbide olaylar çıkmıştı! PFDK sevkleri açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Derbide olaylar çıkmıştı! PFDK sevkleri açıkladı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, sportif direktör Mario Branco, kaleci antrenörü Sandro Zufic ve yardımcı antrenör Salva Foti PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray'da ise PFDK'ye sevk edilen isimler Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz oldu.

İşte PFDK sevkleri:

Jose Mourinho (Saldırı)

Fred (Hakaret)

Mario Branco (Talimatlara aykırı hareket)

Mert Hakan Yandaş (Saldırı)

Sandro Zufic (Sportmenliğe aykırı hareket)

Salvatore Foti (Hakaret)

Barış Alper Yılmaz (Saldırı)

Kerem Demirbay (Saldırı)

PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS 'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BARIŞ ALPER YILMAZ 'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM DEMİRBAY'ın aynı müsabakadaki "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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