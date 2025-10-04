İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Derbide olaylı anlar! İki oyuncu birbirine girdi

4 Ekim 2025 Cumartesi 20:53
Süper Lig'in 8. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde, iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

Beşiktaş yarı alanında yaşanan bir pozisyon sonrası Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşandı.

İki oyuncu kısa süre itişirken, diğer oyuncuların dahil olmasıyla birlikte gerginlik sona erdi.

Yaşananların ardından maçın hakemi Yasin Kol, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Fotoğraf: BEIN SPORTS

