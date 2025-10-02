İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6116
  • EURO
    48,8428
  • ALTIN
    5168.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbide sahada olacak mı? Beşiktaş'ta Tammy Abraham belirsizliği
Spor

Derbide sahada olacak mı? Beşiktaş'ta Tammy Abraham belirsizliği

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Tammy Abraham'ın durumu netleşmiş değil. 28 yaşındaki forvet oyuncusunun derbide sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

TRT Spor2 Ekim 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Derbide sahada olacak mı? Beşiktaş'ta Tammy Abraham belirsizliği
ABONE OL

Beşiktaş, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Siyah beyazlılarda, zorlu mücadele öncesinde Tammy Abraham'ın durumu netleşmiş değil.

Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İngiliz futbolcunun MR'ı çekildi. Deneyimli ismin, aldığı darbe sonucu omzunun çıktığı görüldü. Sağlık heyeti gerekli hamleleri yaparken, oyuncunun derbide sahada olup olmayacağı merak konusu.

Abraham, son yapılan antrenmanda yer almadı. İngiliz golcünün, Galatasaray maçında yer alma ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Beşiktaş teknik ve sağlık heyeti, maç gününe kadar Abraham'ın durumunu yakından takip edecek. Son karar, derbi günü verilecek.

Abraham'ın oynayamaması durumunda, Beşiktaş'ın derbideki golcüsü El Bilal Toure olacak. İngiliz oyuncunun forma giymesi halinde ise Toure yine sol kanatta görev yapacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.