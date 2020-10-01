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Spor

Derbide sahaya atılan meşalenin cezası belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçına stad dışından atılan meşale damga vurmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu derbide sahaya atılan meşale için sarı kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

01 Ekim 2020 Perşembe 19:33 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:33
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için sarı - kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.

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