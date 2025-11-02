İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Derbide tansiyon yükseldi! Beşiktaş'a iki kırmızı kart birden

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta tansiyon yükseldi. Siyah beyazlılarda iki isim kırmızı kart gördü. İşte detaylar…

2 Kasım 2025 Pazar 20:38
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısının orta bölümlerinde yaşanan bir pozisyonla tansiyon yükseldi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü orta sahada Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından önce sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası karşılaşmanın hakemi kararı kırmızı kart olarak değiştirdi. Bu karara oldukça sinirlenen Sergen Yalçın saha içine girdi. Yaşanan gerginlik sonrası hakem bir kırmızı kart da Sergen Yalçın'a gösterdi ve deneyimli teknik adam tribüne gönderildi.

İŞTE O ANLAR!

(Fotoğraf: BeIn Sports)

