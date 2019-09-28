Derbide rekor! Galatasaray açıkladı

Derbide Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, '51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı' denildi.
Galatasaray'ın resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "Muhteşem Galatasaray taraftarından yeni bir rekor daha. 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı" denildi.
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