StarSpor 25 Şubat 2020 Salı10:57 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:36

20 yıl aradan sonra Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’a kaybeden ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Fenerbahçe’de kötü gidişatın faturası Türkiye Futbol Federasyonu’na kesildi.

ERSUN YANAL KALACAK!

Derbiden sonra Ali Koç’un kurmaylarıyla birlikte yaptığı acil toplantıda devre arasında yapılamayan transferlerin takıma darbe vurduğu yönünde görüşlerin ön plana çıktığı öğrenilirken, başkanın Ersun Yanal’la da yolların ayırma fikrine şimdilik sıcak bakmadığı belirtildi. Galatasaray’ın Ocak ayında kadrosuna yaptığı takviyeleriyle kendilerini karşılaştıran sarı lacivertlilerin TFF’yi hedef aldığı kaydedilirken, bazı yöneticilerin kapalı kapılar ardında;

'TFF'NİN YÜZÜNDEN İKİ ÖNEMLİ FUTBOLCUYU ALAMADIK'

‘Derbiye teknik açıdan bakmamız lazım. Ersun Yanal’ın hareket alanı çok kısıtlı, stoperi yok kanat oyuncuları istenildiği gibi değil, sakat oyuncuları fazlaydı, gereken hamleleri gerçekleştiremedi. Devre arasında transfer yapalım dedik TFF’nin ‘limit aşımı’ kriterleriyle karşı karşıya kaldık. Bu mağlubiyete sadece hoca açısından bakılmamalı. Falette bizim 4.tercihimizdi, birinci sırada Jesus vardı anlaşmaya varmıştık, sol bekte Ricardo Rodriguez’in işini bitirmiştik fakat önümüzü kestiler, istediğimiz adımları attırmadılar.

'KELEBEK ÖMRÜ' BİTTİ



Rakibimiz Galatasaray’ın Ocak’ta yaptıkları transferlere bakın, kaç tane futbolcu getirdiler. Son haftalarda yaşanılan kasıtlı hakem hataları da cabası, Yanal’ın yerine başka bir isim getirsek daha mı iyi olacak? Hoca boş mukaveleye imza attı, sözleşmeyi okumadı bile. Kendisinin hataları yok muydu, tabi ki vardı. Fatih Terim’in Emre Akbaba ve Adem Büyük’ü ilk 11’e almaması hocayı terse yatırdı, dersine daha iyi çalışmalıydı. Artık bu saatten sonra önümüze bakmalıyız, daha 11 hafta var hiçbir şey bitmiş değil. Bu ağır mağlubiyetler ‘kelebek ömrü’ gibidir, 24 saat sürmeli, futbolcular ve teknik heyet her şeyi unutup bir an önce toparlanmalıdır’ görüşünde birleştikleri öğrenildi.