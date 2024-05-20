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Spor

Derbideki olaylar nedeniyle 35 taraftara yasal işlem yapıldı

Derbide yaşanan olaylar nedeniyle 35 taraftar hakkında adli işlem başlatılırken Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.

DHA20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Derbideki olaylar nedeniyle 35 taraftara yasal işlem yapıldı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu kadar öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar gündeme oturdu. Toplam 35 seyirci hakkında adli işlem yapılırken 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı incelemeler sonucunda üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım Galatasaray taraftarlarından 16'sı hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 11'i hakkında ise küfürlü tezahürat nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi. Tribünlerden sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alınırken, 4 sarı-lacivertli taraftar hakkında ise otobüslerin camlarını kırmak ve taşkınlık yapmak suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.

Derbi maçındaki olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve işlem gören toplam 35 kişi hakkında başlatılan soruşturma, polisin çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmaları nedeniyle devam ediyor.

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