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Spor

Derbideki olayların etkisi devam ediyor! Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Dün akşam derbide yaşanan olayların ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Derbideki olayların etkisi devam ediyor! Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu
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Galatasaray, F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan olayların ardından harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylara karışan yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve görev dağılımını kullanan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray ile F.Bahçe arasında oynanan derbinin ardından, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerine galibiyeti kutladı. Stadyumda tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesi açıldı.

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçlerinin olaya müdahalesi sağlandı. Kısa bir süre sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.

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