Fenerbahçeli Jhon Duran, sergilediği futbolla takımın öne çıkan isimlerinden oldu. 21 yaşındaki futbolcu, uzun süren sakatlığının ardından sahalara etkili bir dönüş yaptı.

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan genç santrfor, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord'a karşı kaydetmişti. Ağustos sonunda sakatlanan Jhon Duran, 2 ay sahalardan uzak kaldı.

Kolombiyalı golcü, zorlu sürecin ardından ilk golünü Beşiktaş'a attı. 83'üncü dakikada takımını 3-2 öne geçiren Kolombiyalı golcü, galibiyetin mimarlarından oldu.

21 yaşındaki futbolcu, bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında Marco Asensio'ya gol pası verdi. Domenico Tedesco'nun kafasındaki soru işaretlerini gideren maç ise Galatasaray derbisi oldu.

Duraklama dakikalarında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Jhon Duran, takımının 1 puan almasını ve ligdeki namağlup unvanını korumasını sağladı.

Kolombiyalı golcü, bu sezon sahada kaldığı 517 dakikaya 3 gol, 2 asist sığdırdı. Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımında forma giydiği 11 maçta ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Genç futbolcunun önümüzdeki süreçte Youssef En-Nesyri'nin yerine 11'de görev alması bekleniyor.