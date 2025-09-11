Fenerbahçe'de, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna, İtalyan futbol adamı Domenico Tedesco getirildi. 39 yaşındaki futbol adamı; Aue, Schalke, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. F.Bahçe'ye imza atmasıyla birlikte Tedesco'nun, oyun tarzı ve futbol anlayışıyla ilgili birçok konu merak edildi. Leipzig'de görev yaptığı sırada yapılan bir araştırma yazısı, bu sorulara ışık tutuyor. İtalyan hocanın, Julian Nagelsmann ile birlikte aldığı futbol kursundaki başarısı ve oyunculara verdiği motivasyon desteği ön plana çıkıyor.

DERBİ PERFORMANSI HARİKA

Redbull'un sitesindeki yazıda: "Aue'de ilk kez sahaya çıktı. Geriye sadece on bir maç günü kala, takıma taktiksel olarak farklı bir görünüm kazandırmaya vakit yoktu. Tedesco'nun liderliğinde Aue, ilk beş maçının dördünü kazandı ve 20 puanla güçlü bir şekilde kümede kaldı. Schalke'de ise Tedesco, 2017/18 sezonunda Bayern Münih'in ardından ikinci olan güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Burada ikinci yılında kovulmasına rağmen birçok taraftar, Borussia Dortmund derbisindeki muhteşem geri dönüşü (devre arasında 4-0 gerideyken 4-4'e getirdi) ile Tedesco'yu efsane olarak kabul ediyor.

BİZİ BİRBİRİMİZE YAKINLAŞTIRDI

Eski Schalke defans oyuncusu Thilo Kehrer, o anı şu şekilde hatırlıyor: "Tedesco bizi birbirimize daha yakınlaştırdı. Sonra önümüzde diz çöktü. Çok sakin, ama bir o kadar da duygusal ve etkileyici bir konuşma yaparak hepimizi ikna etti." İki diploması (endüstri mühendisliği, inovasyon yönetimi) olan İtalyan hoca, Spartak Moskova döneminde maç başına ortalama 1.69 puan ortalaması yakaladı. Akıcı İngilizce ve İtalyanca'nın yanı sıra Fransızca, İspanyolca ve Rusça da konuşabiliyor.