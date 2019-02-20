Derbilerde Güneş açıyor

KARTAL’DA gözler Fenerbahçe ile yapılacak maça çevrilirken, Siyah-Beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş’in derbi karnesine güveniyor. Beşiktaş, Güneş yönetiminde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı Süper Lig’de 4 sezonda 14 maça çıktı. Kartal bu derbilerde rakiplerine karşı üstünlük kuran taraf olurken, 7 galibiyet elde etti. 4 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 3 maçı ise Beşiktaş kaybetti. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbide 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Şenol Hoca, iç sahadaki maçlarda ise Sarı-Lacivertli takıma hiç geçit vermedi. Beşiktaş Güneş döneminde Vodafone Park’ta 3 dev maçın ikisini kazandı, biri ise berabere bitti.