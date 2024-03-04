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Spor

Derbilerde rakiplerine acımıyor! Okan Buruk'tan ezici üstünlük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbilerdeki üstünlüğü devam ediyor. Sarı kırmzılı ekip Okan Buruk yönetiminde ligde çıktığı 7 derbinin 5'ini kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. İşte detaylar...

4 Mart 2024 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
Derbilerde rakiplerine acımıyor! Okan Buruk'tan ezici üstünlük
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Önce Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa'ya veda eden ardından şok Karagümrük mağlubiyetiyle Türkiye Kupası macerası sona eren Galatasaray, dört elle sarıldığı lig şampiyonluğu yolunda hata yapmadı.

DERBİLERDE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Cim Bom, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 40 bin taraftarının önünde mağlup ederken, liderlik koltuğunu geri aldı. Okan Buruk'un da derbilerdeki ezici üstünlüğü bu galibiyetle devam etmiş oldu.

Öyle ki başarılı hoca ile çıktığı 7 derbinin sadece 1'ini kaybeden Sarı-Kırmızılılar, diğer 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Maçtan önce yaptığı açıklamada "Beşiktaş 4 maçtır gol yemiyor. Zor deplasman ama oyuncularım bu tip atmosferlere alışık. Kazanıp, avantajı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız. En büyük isteğim bugün bu" diyen Okan Buruk'un 90 dakika sonunda istediği oldu.

DOLMABAHÇE'DE HASRET BİTTİ

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ı evinde konuk ettiği son 8 maçın 7'sini kazanırken, 1 derbi beraberlikle bitmişti. Üst üste son 6 maçı ise Beşiktaş kazanmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u devirdiği haftada hata yapmadı ve belki de en zor deplasmanda galibiyete uzandı. Maçın henüz başında Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ve sonrasında rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, altın değerinde 3 puanı aldı. Dolmabahçe'deki kötü seriye nokta koyan Aslan, ligde art arda 9. maçını kazandı.

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