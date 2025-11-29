Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Cim-Bom ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı Kanarya ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 64 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki ekibin rekabetinde yapılan son 64 lig mücadelesinin 11'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.

ASLAN 13 MAÇIN 8'İNDE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda hiç puan kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı 13 maçta 8 kez ilk golü atan taraf oldu. 5 maçta da ilk golü kaydedemeyen Cim-Bom, söz konusu müsabakalarda sadece Göztepe ile Gençlerbirliği karşısında galibiyet aldı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Kocaelispor'a da mağlup oldu. Cim-Bom, ligin son 5 haftasında rakipleriyle oynadığı maçlarda sadece bir kez ilk golü atan taraf oldu. Galatasaray, son 5 haftada karşılaştığı Göztepe, Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında golsüz eşitliği ilk bozan taraf olamadı. Aslan, bu dönemde sadece Başakşehir karşısında ilk golü atan takım oldu.

5 MAÇTA İLK GOLÜ ATAN TARAF YOK

Sarı-Lacivertliler ise bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda sadece 1 kez puan kaybetti. F.Bahçe, 13 maçının 8'inde ilk golü atan takım oldu. Bu maçlarda Kocaeli, G.Birliği, Trabzon, Antalya, Karagümrük, G.Antep ve Kayseri'yi yenen Kanarya, sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı. Fenerbahçe, 5 maçta da ilk golü atan taraf olamadı. Söz konusu müsabakalarda Göztepe, Alanya ve Samsun ile berabere kalan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ve Rize'yi ise mağlup etmeyi başardı. F.Bahçe, ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde golsüz eşitliği bozan ilk taraf oldu.