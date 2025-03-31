Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.

Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Anderson Talisca ve Cenk Tosun gibi golcüleri kadrosunda bulundururken, Galatasaray ise Victor Osimhen, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu ve Barış Alper Yılmaz'la bu sezon hücum hattında etkili oluyor.

Sarı-lacivertli ekipte Youssef En-Nesyri, sarı-kırmızılılarda ise Victor Osimhen, takımlarının en formda golcüleri olarak dikkati çekiyor. Her iki futbolcu da bu sezon resmi maçlarda 26'şar kez fileleri havalandırırken takımlarının da en golcü oyuncuları oldu.

- FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ EN-NESYRİ

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında lig, Avrupa ve kupada 43 maçta forma giydi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında güvendiği isimlerden En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumundaki En-Nesyri'yi Edin Dzeko takip ediyor. 12'si lig, 7'si Avrupa maçları olmak üzere bu sezon 19 kez gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli futbolcu, 7 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sarı-lacivertli ekipte ligde 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez golle buluşan Dusan Tadic de, teknik direktör Jose Mourinho'nun gol beklediği bir başka isim.

- OSİMHEN, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 resmi maçta boy gösterdi.

23 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen Nijeryalı futbolcu, 20'si lig, 6'sı Avrupa olmak üzere 26 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde takımının en önemli kozlarından birisi olacak.

Bu sezon resmi maçlarda 11 gol atan Barış Alper Yılmaz ve 9'u ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere, lig ve kupada 11 golü bulunan Ahmed Kutucu, Osimhen'in ardından gol beklentisi yüksek oyuncular olacak.