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Spor

Derbinin en deneyimli ismi: Ferdi Kadıoğlu! 7 kez Beşiktaş'a rakip oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı 7 maçta forma giydi. Başarılı futbolcu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor. İşte detaylar...

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Derbinin en deneyimli ismi: Ferdi Kadıoğlu! 7 kez Beşiktaş'a rakip oldu
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13'ü Süper Lig, 7'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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