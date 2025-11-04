İSTANBUL 21°C / 14°C
4 Kasım 2025 Salı
Spor

Derbinin faturası Orkun Kökçü'ye kesildi! ''Her şeyi mahvetti''

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Hollanda basını Orkun Kökçü'nün derbi performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

4 Kasım 2025 Salı 09:37
Derbinin faturası Orkun Kökçü'ye kesildi! ''Her şeyi mahvetti''
Feyenoord ve Benfica'da oynadığı dönemlerde sakin yapısıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye'deki kariyerine ise oldukça hırçın başladı. Fenerbahçe maçının ilk yarısında takımının 2-0 önde olduğu anlarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla Beşiktaş'ı eksik bıraktı ve mağlubiyette baş sorumlu olarak gösterildi. Bu sezon toplamda ikinci kırmızı kartını gören Orkun Kökçü, doğduğu ülke Hollanda'da da haberlerde yer aldı. Vinl adlı ünlü haber sitesi, "Beşiktaş, Orkun'un kırmızısıyla çöktü" başlığını attı. Voetbalpremiur ise "Orkun Kökçü, kırmızılarıyla Türkiye'de ilgi odağı oldu" ifadelerini kulland

HER ŞEYİ MAHVETTİ!

Portekiz'den A Bola, Benfica'nın eski oyuncusu Orkun'u çok sert eleştirdi. Derbinin faturasını tamamen Orkun'a kesen A Bola, "Benfica'nın eski oyuncusu derbide her şeyi mahvetti, Beşiktaş kazanacaktı" yorumunu yaptı.

