Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

KARİYERİNDE İLK KEZ

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

BU SEZON 22 MAÇ YÖNETTİ

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi.

BU SEZON BEŞİKTAŞ MAÇI YÖNETMEDİ

37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray'ın sadece Alanyaspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. Yasin Kol, siyah-beyazlıların son olarak 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı.

TFF'NİN TERCİHİ MAÇA DAMGA VURDU

Hem Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını, hem de Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılımını çok yakından ilgilendiren karşılaşma, hakem tercihi tartışmaları ve tepkilerinin yarattığı ortamda oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesiyle, Beşiktaş ve Trabzonspor da derbi maçlar için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Kasımpaşa deplasmanından itibaren 'eşitlik ve adalet ilkesi gereği' Galatasaray maçına ısrarla yabancı hakem isteyen Beşiktaş'ın bu talebi, TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından kabul görmedi ve maça Türk hakem Yasin Kol atandı. Beşiktaş'ın bu atamaya tepkisi oldukça sert olurken, Galatasaray da Beşiktaş'ın bu tepkilerine destek verdi.

ŞİMDİDEN MAÇIN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA

Karşılaşmaya atanan Yasin Kol oldukça tartışmalı bir hakem olarak biliniyordu. 3 sezon önce Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki yönetimi sonrası, siyah beyazlı kulüp tarafından 'düdüğünü asması' vasıtasıyla hakemliği bırakması istenen Yasin Kol, o tarihten bu yana Beşiktaş maçlarına atanmıyordu. Üstelik Yasin Kol'un Göztepe - Eyüpspor maçında İngilizce bilmediği için VAR hakeminin dediklerini anlamaması da uzun süre gündem olmuştu. Siyah-beyazlılar bu atamadan sonra oldukça sert sözlerle tepkilerini dile getirmeye devam ederken, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek olan Yasin Kol, daha şimdiden maçın önüne geçmiş durumda.

BEŞİKTAŞ, YABANCI HAKEM GETİRDİ

Beşiktaş, tepkisini bir başka türlü göstermek için derbiye, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i getirdi. Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan Meier, pozisyonları yorumlayacak ve bu yorumlar Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.